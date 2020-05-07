Міжбанківський день: гривня трохи зміцнилась, НБУ двічі виходив на ринок

На міжбанку 6 травня долар із ранкових 26,945 - 26,98 гривень подешевшав до 26,87 - 26,90 гривень до кінця дня, НБУ викупив з ринку 65-70 млн доларів.

Як повідомляє Finance.ua, весь день пропозиція перевищувала попит.

До 11:00 долар з ранкових 26,945 - 26,98 гривень виріс до 26,96 - 26,985 гривень.

"Але покупці швидко закрили свої основні обсяги і стали грати "на пониження". О 12:00 долар просів до 26,92 - 26,945 гривень, а до обіду – і зовсім до 26,88 - 26,90", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк двічі купував валюту. Спочатку він купив 20 млн доларів у межах 26,935 гривень, а через деякий час - купив 45-50 млн доларів за 26,88 гривень.

"Такі скупки валюти поступово вирівняли попит і пропозицію на рівні 26,88 - 26,905 до 14:00 і в подальшому на позначці 26,87 - 26,90 гривень за долар уже до самого завершення сесії", - пише Finance.ua.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.

6 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар, на закритті - на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда