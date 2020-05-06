Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв каже, що його відомство дотримується рішення уряду і знизило заробітні плати керівникам на час карантину.

Джерело: Коболєв на засіданні уряду 6 травня

Пряма мова: "За квітень цього року моя зарплата становить 47 з чимось тисяч гривень, оскільки і правління "Нафтогазу" і наглядова рада прийняли рішення про безумовне дотримання прийнятого закону про держбюджет, який обмежує виплати керівним органам державних компаній".

Деталі: Коболєв отримав відповідне запитання про зарплату від народного депутата.

Передісторія:

29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Нагадаємо: В січні 2020 року стало відомо, що топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

Таким чином, топ-менеджери отримали близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень.