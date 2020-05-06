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Шмигаль про громадський транспорт: Кожне місто має розумно підходити до цього питання

Середа, 6 травня 2020, 13:28
 

Кожне місто має адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Запуск громадського транспорту ми плануємо робити у тому числі у рамках нашої концепції "адаптивного карантину". І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть чітко прораховані", - сказав Шмигаль.

"Громадський транспорт, особливо у великих містах, - це одразу ризик сотень нових хворих, і тут треба діяти поступально і дивитись у першу чергу на питання безпеки. Кожен міський голова, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті", - додав він.

"Кількість громадського транспорту треба збільшувати з 11 травня, щоб забезпечити людям можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий. І кожне місто, кожен орган місцевого самоврядування має адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту у містах", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метрополітен відновлюватиме роботу у два етапи, вже наприкінці виходу України з карантину.

Карантин в Україні діятиме щонайменше до 22 травня. Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.

Економічна правда

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Шмигаль Кабмін карантин транспорт

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