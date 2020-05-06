Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля" – нардеп

Ще кілька парламентських комітетів своїм рішенням відправили на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.
Джерело: перший заступник голови фінансового комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook
Пряма мова: "А тим часом реферат уряду на 9 сторінок (офіційно – Програма діяльності) продовжує встановлювати антирекорди у комітетах ВРУ. Цей папір вже розглянули: комітет з питань екологічної політики, комітет з питань організації державної влади, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань економічного розвитку (головний по цьому питанню).
Звичайно всі комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей "політ фантазії".
Деталі: За словами Железняка, таким чином шанси Кабміну Шмигаля отримати від парламенту імунітет від звільнення на рік "стрімко наближаються до нуля".
Що передувало: Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 29 квітня відправив на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля. Документ критикували за відсутність конкретики.
Програму діяльності уряду було затверджено 2 квітня.