Уряд поступово послаблюватиме карантин

Кабінет міністрів доопрацьовує своє рішення про пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня, щоб додати в нього більше видів підприємництва.
Джерело: сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Дослівно: "До 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях Уряду".
Деталі: За даними міністерства, про це було домовлено на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.
Передісторія: На своєму позачерговому засіданні в понеділок Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.
Цим же рішенням уряд також продовжив дію карантину в Україні до 22 травня 2020 року.
Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись:
парки, сквери, зони відпочинку;
салони краси, перукарні;
оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
заклади громадського харчування на виніс;
літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
музеї, бібліотеки;
тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
сервіс побутової техніки;
стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.