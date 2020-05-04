У Португалії збудують одну з найпотужніших у світі станцію з виробництва водню

У Португалії біля морського порту Сінеш планують побудувати завод з виробництва "зеленого" водню на сонячній електроенергії потужністю 1 ГВт.

Будівництво планують розпочати протягом року і залучити до 5 мільярдів євро (5,43 мільярда доларів) приватних інвестицій. Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища Португалії Жоао Матос Фернандес, повідомляє Reuters.

Завод може почати виробництво "зеленого" водню до 2023 року з води шляхом електролізу. Цей процес, як відомо, потребує великої кількості електроенергії. До 2030 року, за словами міністра, потужність сонячної електростанції планують збільшити до 1 ГВт.

"Економіка не може розвиватися в руслі минулого, і наше посткоронавірусне бачення полягає у створенні багатства з проектів, що скорочують викиди вуглецю та сприяють переходу енергії та стійкій мобільності", — сказав Фернандес.

Міністр додав, що до проекту вже проявили інтерес уряд Голландії, комунальна енергетична компанія EDP-Energias de Portugal (EDP.LS) та нафтова група Galp Energia (GALP.LS), заявивши, що завод є одним з найбільших промислових проектів у країні.

Зазначимо, що зараз найпотужніша станція з виробництва водню на основі сонячної енергії встановлена неподалік зруйнованої атомної електростанції Фукусіма у Японії. Вартість проекту — понад $189 млн, а потужність електростанції — 20 МВт. Станцію запустили у березні цього року.

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