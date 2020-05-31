Lufthansa отримає 9 млрд євро від уряду Німеччини, але віддасть частину слотів

Найбільший авіаперевізник Європи Lufthansa погодилася відмовитися від низки слотів у своїх хабах в Мюнхені і Франкфурті в обмін на схвалення ЄС програми допомоги від уряду Німеччини в розмірі 9 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті перевізника.

"На сьогоднішньому засіданні Виконавча рада Lufthansa вирішила прийняти зобов'язання, запропоновані Німеччиною перед Комісією ЄС щодо стабілізаційного пакету, погодженого з Фондом економічної стабілізації (WSF) Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться в повідомленні.

У заяві вказується, що обсяг умов, необхідних на думку Єврокомісії, був скорочений в порівнянні з початковим варіантом.

Згідно з угодою, Lufthansa буде зобов'язана передавати одній авіакомпанії в аеропортах Франкфурта і Мюнхена до 24 слотів (прав на зліт і посадку), тобто три слоти для літака на день, для розміщення до чотирьох літаків.

Протягом півтора року цей варіант доступний тільки новим конкурентам в аеропортах Франкфурта і Мюнхена. Якщо жоден новий учасник не використовує цю опцію, вона буде передана діючим авіакомпаніям у відповідних аеропортах.

Слоти будуть розподілені в процесі торгів. Слоти можуть отримати тільки європейські конкуренти, який самі не отримали будь-якої суттєвої державної рекапіталізації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Європейська правда