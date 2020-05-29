Чехія хоче тимчасово скасувати соцвнески для малого бізнесу

Парламент Чехії розглядає проєкт про тимчасове скасування соціальних внесків для малого бізнесу, який не вдався до масових скорочень працівників під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Палата депутатів парламенту Чехії сьогодні, 29 травня, затвердила проєкт, який предбачає скасування сплати соціальних внесків для малих компаній, які протягом карантину не вдавалися до масового скорочення працівників та зменшення заробітних плат. Законопроєкт є частиною пакету заходів, запропонованих Міністерством праці та соціальних питань.

Проєкт буде поширюватися на компанії, що мають до 50 працівників, у червні-серпні цього року.

В опозиції пропонували застосувати його і для компаній, які мають до 250 та до 500 працівників, але їх не підтримали.

Проєкт ще має бути затверджений Сенатом.

Раніше уряд затвердив програму підтримки зайнятості для допомоги бізнесу в умовах кризи, спричиненої епідемією. Згідно з нею, держава частково компенсує роботодавцям заробітні плати працівників. Максимальний відсоток компенсації складає 80% - за працівників, які опинилися на карантині.

Нагадаємо, з 25 травня у Чехії зняли більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Жорсткіші заходи збережуться лише в одному регіоні.

70% мешканців країни, які заразилися з початку пандемії коронавірусу, вже одужали.

Європейська правда