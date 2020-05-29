Греція готова приймати туристів із 30 країн без тестів та карантину
Греція розширила список країн, з яких готова приймати туристів без обов’язкового тестування на коронавірус та карантину, до них увійшов і Китай.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Греція розширила список країн, звідки готова з 15 червня приймати туристів без обов’язкового тестування на коронавірус та 14-денного карантину. Спершу повідомлялося, що таких країн буде 20, тепер їх у списку 29.
Це найближчі сусіди Греції – Кіпр, Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Румунія, Мальта;
- низка країн Центральної та Західної Європи – Угорщина, Чехія, Словенія, Словаччина, Німеччина, Австрія, Швейцарія;
- уся Північна Європа та Балтія, крім Швеції: Данія, Фінляндія, Норвегія, Латвія, Литва та Естонія;
- деякі країни Близького та Далекого Сходу: Ізраїль, Ліван, Китай, Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.
Після прибуття можуть проводити вибіркове тестування туристів. Міжнародні рейси будуть приймати аеропорти в Афінах і Салоніках, а пряме сполучення з регіональними аеропортами відновиться 1 липня.
З 1 липня список збираються знову розширити. Які країни увійдуть до нього, можуть оголосити вже найближчими днями.
Як повідомлялося раніше, у міністерстві фінансів Греції очікують падіння економіки країни у 2020 році на 10-13% внаслідок пандемії коронавірусу.
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