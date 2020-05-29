Wizz Air анонсує відкриття в липні рейсу з Києва до Зальцбурга

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air анонсує відкриття з 1 липня 2020 року рейсу за маршрутом Зальцбург (Австрія) - Київ - Зальцбург.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію

Як повідомила прес-служба компанії у п'ятницю, рейси виконуватимуться щосереди та щонеділі. Вартість одного квитка стартує від 20 євро.

Окрім Києва, із Зальцбурга Wizz Air також почне літати до Белграда, Скоп’є, Бухареста, Тузли та Ларнаки.

Нагадуємо:

Раніше авіаперевізник Wizz Air повідомляв про призупинення виконання своїх українських рейсів до 15 червня включно у зв’язку із рішенням уряду продовжити термін обмежень щодо подорожей.

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною і Австією може відновитися після 23 червня.