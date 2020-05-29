АМКУ попередив "Укрзалізницю" стосовно вантажних перевезень

Антимонопольний комітет рекомендує "Укрзалізниці" надавати послуги із вантажних перевезень на рівних умовах.

Про це повідомляє сайт відомства.

До Комітету звернулося Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" зі скаргою на запровадження АТ "Укрзалізниця" перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів, які мають переваги у швидкості перевезень та термінах доставки вантажів.

Під час розслідування встановлено, що запровадивши перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів, АТ "Укрзалізниця" створило нерівні умови перевезення для замовників послуг.

Для окремих вантажовласників це дало можливість скоротити терміни доставки вантажів, а для інших - через дефіцит локомотивного парку "Укрзалізниці" та відсутності переробної спроможності залізниць - впливало на своєчасність доставки вантажів.

Повідомляється, що збільшення навантаження і нерівномірність прийому вантажу одержувачами та відсутність ритмічної обробки підходу потягів до портів призвели до збільшення кількості покинутих потягів на підході (середній показник листопада 2019 року по АТ "Укрзалізниця" склав 252 потяги, у із них 125 – по філії "Одеська залізниця").

Фактично частина вагонів стала "складами на колесах". Насичення завантаженого потоку потягів у напрямку портів Чорного моря досягло критичної межі, по окремим вагонам затримка досягала більше 30 днів.

Економічна правда



