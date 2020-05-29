"Укрзалізниця" хоче перерозподілити площі невеликих вокзалів і здавати в оренду 

"Укрзалізниця" ухвалила порядок, яким буде вперше впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Мова йде, зокрема, про такі вокзали, як Чернігів, Дарниця, Шепетівка, Кременчук.

За словами Юрика, відтепер на вказаних вокзалах будуть розділені обов’язкові послуги: квиткові каси, зали очікування, санітарні вузли тощо, — а вільні площі зможуть передаватись в оренду під розміщення альтернативних об’єктів, наприклад закладів харчування, магазинів. Чим більше загальної площі матиме вокзал, тим більше площ може бути передано в оренду.

"Кожен балансоутримувач вокзалу підготує концепцію свого вокзалу, яку ми детально вивчимо й адаптуємо з точки зору раціональності та естетичної сумісності. Якщо концепція буде затверджена — далі вокзалу та балансоутримувачу буде дозволено передати вільні площі в оренду. Такий механізм буде впроваджено вперше", — наголосив Юрик.

Довідково: всього на мережі Укрзалізниці функціонує — 107 вокзалів (без урахування вокзалів, що знаходяться на окупованій території), у тому числі позакласних вокзалів – 15, вокзалів І класу — 8, вокзалів ІІ класу — 37 та вокзалів ІІІ класу — 47. Клас вокзалу встановлюється в залежності від пасажирообігу, загальної площі вокзальних приміщень, обробки багажу та вантажобагажу тощо.

Економічна правда



