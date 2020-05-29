Офіційно: Друга спроба запустити Crew Dragon відбудеться 30 травня

Якщо 30 травня запуск космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon відбудеться, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на борт МКС вже 31 травня.

Джерело: NASA

Деталі: наступна спроба запуску пілотованої місії Crew Demo-2 відбудеться 30 травня о 3:22 p.m. EDT (22:22 за київським часом), а о 18:00 має початися онлайн трансляція зворотного відліку.

Якщо запуску космічного корабля не завадить погода або інші фактори, астронавти Дуглас Герлі і Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом), а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

У випадку якщо 30 травня запуск місії буде неможливий, старт перенесуть на 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за київським часом).