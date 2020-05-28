ВАКС дав 5 років умовно ексадвокату за хабар 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього адвоката, який пропонував 5 млн доларів хабара голові Фонду держмайна України.

Джерело: Facebook ВАКС

Дослівно: "28 травня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім адвокатом, якого обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас, згідно ст. 75 КК України, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком на 3 роки".

"Суд визнав обставини, які пом’якшують покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину обвинуваченим; вчинення кримінальних правопорушень особою похилого віку".

Деталі: В повідомленні вказується, що укладена сторонами угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КК України та КПК України.

Передісторія:

У січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

Затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

Українська правда