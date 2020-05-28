НАЗК пошукає конфлікт інтересів у в.о. міністра енергетики Буславець

Національне агентство із запобігання корупції після заяви нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса розпочато моніторинг за дотриманням в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів.

Джерело: пресслужба НАЗК, Facebook-сторінка Гео Лероса

Дослівно НАЗК: "Депутат стверджує, що у високопосадовиці виник конфлікт інтересу під час надання окремого доручення Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Працівники НАЗК прийняли в депутата заяву та відповідні матеріали. На підставі заяви розпочато моніторинг за дотриманням Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів".

Деталі: Перед цим Лерос на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Буславец повинна бути внесена до реєстру корупціонерів за порушення антикорупційного законодавства.

Пряма мова Лероса: "Міністр діяла в стані реального конфлікту інтересів, коли 8 травня безпосередньо дала "окреме доручення" підрозділу Енергоатому, для того, щоб зберегти виведене раніше підрозділ ("Енергоатом-Трейдинг" - ред.), в якому працює її син (Станіслав Буславець)".