Зеленський: Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії

Президент Володимир Зеленський заявив, що економічних рішень для виходу з епідемії коронавірусу на сьогодні недостатньо.

Про це він заявив на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

"Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", - підкреслив Зеленський.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готує програми виходу з економічної кризи після епідемії.

Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття.

Шмигаль також пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми. Крім цього, за його словами, уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.

Також Шмигаль пообіцяв, що, попри чутки, комунальні платежі не зростатимуть.

Економічна правда