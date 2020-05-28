Криклій пояснив, чому УЗ запускає поїзди не у всі регіони

Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення, однак наразі потяги курсуватимуть не у всіх областях.



Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Пряма мова: "До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена.



Коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення".

Деталі: Криклій додав, що на сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Влада Чернівецької та Закарпатської областей не дозволила відновити рух.

У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.

Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня.

Передісторія:

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Наразі УЗ відкрила продаж квитків на 26 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.