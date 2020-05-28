Трамп готується ввести регулювання соцмереж

Президент США Дональд Трамп після конфлікту з Twitter вирішив видати спеціальний указ про соцмережі, документ очікують вже 28 травня.

Джерело: DW.com з посиланням на коментар представника Білого дому

Деталі: Що буде в документі, який готується, поки невідомо, але раніше Трамп пригрозив ввести регулювання соцмереж або навіть закрити їх після того, як Twitter зробив зауваження до його посту.

Видання відзначає, що поки незрозуміло, на яких правових підставах можливе подібне регулювання соцмереж.

Глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг назвав невідповідною реакцію Трампа в конфлікті з Twitter.

Він додав, що ще не зрозумів, що задумала адміністрація Трампа. Однак, в цілому, на думку Цукерберга, буде неправильно, якщо уряд "піддаватиме цензурі якусь платформу, оскільки він стурбоване цензурою".

Twitter відмовився від коментарів з приводу намірів Трампа. А Google поки не відреагував на те, що відбувається.

Передісторія:

Конфлікт виник через те, що 26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.

У цьому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.

Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.

Українська правда