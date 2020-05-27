Укрзалізниця збільшила кількість поїздів, на які можна придбати квитки, до 26
Середа, 27 травня 2020, 20:40
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.
Джерела: Офіційний сайт Укрзалізниці
Деталі: Станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.
Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.
Передісторія:
Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.
Укрзалізниця вже двічі заявляла про відкриття онлайн продажу квитків на поїзди після карантину. Спочатку йшлося про 5 рейсів, а потім про 9.
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