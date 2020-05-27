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Укрзалізниця збільшила кількість поїздів, на які можна придбати квитки, до 26

Середа, 27 травня 2020, 20:40

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+.

Джерела: Офіційний сайт Укрзалізниці

Деталі: Станом на зараз вже призначено курсування 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.

 

Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

Передісторія:

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Укрзалізниця вже двічі заявляла про відкриття онлайн продажу квитків на поїзди після карантину. Спочатку йшлося про 5 рейсів, а потім про 9.

Українська правда

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