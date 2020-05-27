"Газова схема": Німецький суд не дозволив екстрадувати Онищенка в Україну

Судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Відповідне рішення у Німеччині ухвалили в середу, 27 травня.

Відзначається, що клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії щодо належного утримання Онищенка в українській тюрмі".

Зокрема, у поясненні до ухвали йдеться, що "існує значна ймовірність" того, що в разі його екстрадиції "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини, тому екстрадиція є недопустимою.

До того суд звернувся до української влади з проханням надати "детальний опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві.

Повідомляється, що українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах".

Німецькі судді послалися у своєму рішення на доповідь Ради Європи, де експерти РЄ вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність" в українських в’язницях.

Також німецькі судді скасували ордер про арешт Онищенка.

Після рішення німецького суду колишній український нардеп може залишити в'язницю.

Онищенко провів кілька місяців у в'язниці Ольденбурга. Повідомляється, що протягом цього часу йому зробили операцію на серці в розташованій поблизу лікарні.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

13 травня справу Онищенка в Україні почали розглядати по суті.

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?

Передісторія:

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України.

Українська правда