Футбольний клуб "Карпати" змінив власника
Середа, 27 травня 2020, 16:00
Львівський футбольний клуб "Карпати" офіційно повідомив про зміну бенефіціара - частка компанії, яка належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше "Карпати" висували Смалійчука на посаду президента УПЛ.
Смалійчук - футбольний агент, упродовж 2017-2019 роках обіймав посаду віце-президента клубу.
Відповідно до держреєстру, тепер він володіє 50% акцій клубу, інші 50% - у компанії "Крисал Холдингс" (Кіпр, бенефіціар - Катя Парпі).
Раніше у ЗМІ повідомлялось, що 50% прав на "Карпати" належать олігарху Ігорю Коломойському, але він спростовував це.
Економічна правда
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