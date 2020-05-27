Єврокомісія готує план відновлення економіки обсягом 1 трильйон євро

Єврокомісія готує план відновлення економіки блоку обсягом 1 трлн євро, його мають презентувати сьогодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Європейська комісія у середу, 27 травня, має презентувати план відновлення економіки блоку після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Він передбачає гранти, позики та гарантії на загальну суму понад 1 трильйон євро.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.

Єврокомісія вже отримала підтримку Франції та Німеччини для запозичення 500 млрд євро на фінансових ринках для допомоги країнам і секторам економіки, які найбільше постраждали від коронавірусу - з такою ініціативою виступили Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Ідея, яка викликає найбільший спротив деяких країн блоку, полягає у тому, що частина запозичених коштів будуть надаватися як допомога, а не позики.

Зокрема, проти такого підходу виступили Австрія, Данія, Швеція та Нідерланди.

Європейська правда