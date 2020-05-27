Університет внутрішніх справ "сховав" ціни будівництва нового корпусу за 158 мільйонів

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 15 травня за результатами тендеру замовив ТОВ "Партнер-Груп Лтд" будівництво корпусу за 157,93 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають Наші Гроші.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Ціна угоди всього на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 160,43 млн грн.

До кінця 2022 року по пр. Гагаріна, 26 у Дніпрі мають збудувати навчально-спортивний корпус №6 із вестибюлем, залами боротьби, боксу та ігрових видів спорту, кафетерієм, гардеробом, медпунктом, душовими, вбиральнями, снарядними, роздягальнями, побутовими приміщеннями персоналу, приміщенням охорони та коморою. Також влаштують інженерні мережі та протипожежні системи, встановлять вікна і двері, виконають внутрішні оздоблювальні роботи, благоустроять територію тощо.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ "Акваенерго-Буд" Олександра Денисова зі статутним капіталом 1 100 грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Переможець тендеру, створена в 2009 році запорізька "Партнер-Груп Лтд" належить Олександру Кайшеву та Ігорю Воронову. Раніше засновниками також були Микола Риндiн та Віталій Іванченко.

Разом із Кайшевим зареєстрована Наіля Кайшева, яка є співзасновником КС "Перша будощадкаса "Рассвет" (припиняється), а раніше була бухгалтером ТОВ "Житлосервіс "Рассвет" Олени Сабашук, дружини колишнього нардепа від "БПП" Петра Сабашука.

Раніше з 2016 року переможець отримала дрібних підрядів на 2,96 млн грн. Нині він підтвердив наявність досвіду трьома аналогічними договорами: за 2013 рік із ПАТ "Запоріжтрансформатор" про реконструкцію спортивних споруд Палацу спорту за 5,92 млн грн. і за 2018 рік із ПрАТ "Запоріжкокс" про ремонт корпусів на суму 14,46 млн грн.