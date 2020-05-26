Єврокомісія зібрала вже 9,5 мільярдів євро на розробку вакцини від коронавірусу

У рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу, організованого Єврокомісією, зібрали вже 9,5 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу, організованого Єврокомісією, зібрали вже 9,5 мільярдів євро, повідомила президент Єврокомісії.

"Чудовий результат – пройдено перший етап глобального марафону збору коштів, який організовує Єврокомісія. Починаючи з 4 травня, уряди країн, організації, фонди та окремі особи надали загалом 9,5 млрд для боротьби з коронавірусом. Світ проявляє солідарність! Стежте за новинами, нова інформація буде у четвер", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія провела глобальну відеоконференцію-марафон зі збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу. Того дня зібрали 7,4 млрд євро. З цієї суми, внески країн ЄС складають понад 4 мільйони євро.

Після того країни та окремі організації і приватні особи продовжили долучатися до ініціативи.

Європейська правда