ЄС хочуть ввести акциз на електронні сигарети, як на звичайні цигарки

Держави-члени ЄС попросять Європейську комісію включити нові тютюнові вироби, електронні сигарети і тютюнові вироби з нагріванням до Директиви ЄС щодо акцизного тютюну, тобто вони будуть обкладатися податком так само, як традиційні тютюнові вироби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Вкрай необхідно оновити нормативну базу ЄС, щоб вирішувати поточні і майбутні проблеми, пов'язані з функціонуванням внутрішнього ринку, шляхом узгодження визначень і податкового режиму для нових продуктів (таких як рідини для електронних сигарет і тютюнові вироби із нагріванням), включаючи продукти, що містять або не містять нікотин, які замінюють тютюн, щоб уникнути правової невизначеності і відмінностей в регулюванні в ЄС", - йдеться в проєкті висновків Ради ЄС.

Очікується, що висновки Ради будуть схвалені 27 травня на засіданні Комітету постійних представників (COREPER II).

Хоча нові тютюнові вироби регулюються відповідно до Директиви про тютюнові вироби, в якій основна увага приділяється аспекту здоров'я, в даний час не існує загальноєвропейської системи акцизів, як у випадку традиційних тютюнових виробів.

Ситуація на єдиному ринку ЄС досить фрагментована, оскільки деякі країни-члени обкладають податком рідини для електронних сигарет і інші подібні продукти за різними ставками, в той час як інші взагалі не обкладають їх податком.

Європейська правда