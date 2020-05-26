Зеленський розповів президентці Словаччини, що треба розблокувати аеропорт "Ужгород"

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою обговорив необхідність підписання угоди, потрібної для розблокування роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Зеленський наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Цей аеропорт надзвичайно важливий для України та Закарпатського регіону. Розраховую на швидке погодження угоди Словаччиною. Також переконаний, що після завершення карантинних заходів наші уряди мають спільно докласти зусиль для відновлення динаміки співпраці у торговельно-економічній, транспортній, транскордонній сферах", - зазначив Володимир Зеленський.

Про те, що Україна і Словаччина наблизилися до розблокування аеропорту "Ужгород", повідомлялось в грудні минулого року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій 18 грудня розповів, що на переговорах зі словацькою стороною дійшли згоди щодо редакції проєкту угоди.

Тоді Криклій заявив, що українська сторона максимально швидко забезпечить проходження внутрішньодержавних процедур погодження та сподівається на такі самі дії словацької сторони.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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Європейська правда