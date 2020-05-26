Кличко розповів, коли відновлять роботу міської електрички

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що роботу міської електрички відновлять разом з усім залізничним транспортом України - з 1 червня.

Про це він сказав на брифінгу 26 травня.

"Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано у плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно цього плану, вже 1 червня в Україні планують відновити залізничні і пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні, у тому числі - і міська електричка", - сказав Кличко.

Також, за його словами, КП "Київпастранс" замовило у філії "Укрзалізниці" ремонт київської міської електрички. Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також - їхнє технічне обслуговування.

Нагадаємо:

З 1 червня планується новий етап пом’якшення карантину – зокрема, відновлення роботи залізниці та автобусного сполучення між містами, відкриття автошкіл, спортзалів і басейнів.

Економічна правда