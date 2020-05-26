Молдова дозволила міжнародне залізничне і автобусне сполучення

Влада Молдови з 26 травня дозволила відновити роботу міжнародних пасажирських залізничних і автобусних перевезень, зупинених через пандемію коронавірусу.

Таке рішення ухвалила надзвичайна національна комісія з громадського здоров'я ввечері 25 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Передбачається, що екіпажі й пасажири поїздів та автобусів будуть зобов'язані носити захисні маски.

У пасажирів на вході будуть перевіряти температуру, а всі салони транспортних засобів повинні проходити регулярну дезінфекцію.

Крім того, комісія вирішила скасувати обов'язковий карантин у 14 днів для деяких категорій громадян, що в'їжджають в країну.

Це стосується тих, у кого немає температури або симптомів респіраторних інфекцій, а також водіїв, які перевозять вантажі, екіпажів літаків і поїздів, учнів та студентів, які навчаються за кордоном і мають скласти іспити, та кількох інших категорій.

Зауважимо, Україна наразі не дозволила пасажирські міжнародні перевезення. Так само кордони іншої сусідки Молдови Румунії залишаються закритими, оскільки до 15 червня діє заборона для несуттєвих поїздок до Євросоюзу.

В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

Як повідомлялося, Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня.

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Європейська правда