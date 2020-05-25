Brussels Airlines оголосила про відновлення рейсів з 15 червня
Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про поступове відновлення польотів і оприлюднила графік рейсів на літо.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Бельгійська авіакомпанія після перерви в 12 тижнів знову почне здійснювати рейси 15 червня і, як очікується, до 31 серпня здійснюватиме 240 рейсів щотижня, обслуговуючи 59 пунктів призначення в 33 країнах.
"До кінця цього року ми сподіваємось запропонувати 50% графіку польотів, який було заплановано до початку коронавірусної кризи", - заявив директор компанії Дітер Вранкс.
Brussels Airlines оголосила план реструктуризації 12 травня, а материнська компанія Lufthansa досі веде переговори з бельгійським урядом після того, як вона попросила державну допомогу для своєї проблемної дочірньої компанії.
План реструктуризації передбачає звільнення близько чверті співробітників, скорочення повітряного парку приблизно на третину і скорочення пунктів призначення.
Раніше авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.
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Європейська правда
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