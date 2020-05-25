Економіка Німеччини впала в рецесію

Федеральне статистичне управління Німеччини підтвердило різкий спад німецької економіки у першому кварталі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Валовий внутрішній продукт Німеччини (ВВП) в першому кварталі скоротився на 2,2% в порівнянні з попереднім кварталом. Це найбільш різкий спад в порівнянні з попереднім кварталом після світової фінансової кризи 2008 року і другий за величиною після возз'єднання Німеччини.

Це зумовлено насамперед зниженням споживчих витрат на 3,2% та інвестицій компаній в заводи та обладнання на 6,9%. Експорт знизився на 3,1%, а імпорт - на 1,6%.

Уряд Німеччини очікує найгіршої рецесії з часів Другої світової, коли ВВП, як очікується, цього року впаде на 6,3%.