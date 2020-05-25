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У Києві та Харкові поновили роботу метрополітену

Понеділок, 25 травня 2020, 09:20
 

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного та харківського метрополітенів.

Джерело: кореспондент УП, Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode.

Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі. Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).

В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.  

Станції почали працювати згідно звичайного графіку.

 

Нагадаємо: Столичний метрополітен  зупинив роботу вночі 17 березня. 

Українська правда

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метрополітен Київ Харків

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