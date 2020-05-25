Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.
У Києві та Харкові поновили роботу метрополітену
Понеділок, 25 травня 2020, 09:20
Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного та харківського метрополітенів.
Джерело: кореспондент УП, Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode.
Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі. Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).
В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.
Станції почали працювати згідно звичайного графіку.
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