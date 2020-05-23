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Кабмін дозволить експортувати маски, якщо їх не можна продати в Україні

Субота, 23 травня 2020, 18:00
 

Кабмін напрацює рішення, які дозволять українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за кордон за умови, що її неможливо продати в Україні.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні рішення".

Українська правда

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Кабмін експорт

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