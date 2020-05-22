У наземний транспорт Києва пускатимуть обмежену кількість людей – заступник Кличка

З 23 травня наземний транспорті Києва, включно з маршрутками, відновить роботу у звичайному режимі, але у місті діятимуть обмеження щодо кількості посадкових місць.



Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Як прогнозувалося, з 25 травня ми відкриваємо метрополітен, місто готове до цього. З 23 травня з 12 години починає працювати у звичному режимі наземний громадський транспорт без режиму перепусток. І маршрутки.

Але за одного нюансу: ми завтра вранці проведемо засідання комісії ТЕБ та НС, для того щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий.

І обмеження в транспорті будуть: запускати в маршрутки і тролейбуси не більше людей, ніж посадкових місць".

Деталі: За словами Мондриївського, люди на усіх сидячих місцях у транспорті – це буде верхня планка заповненості. Але міська влада спробує пускати транспорт з меншим завантаженням.

Водночас чиновник додав, що якщо буде загроза зростання кількості хворих на коронавірус, то карантин "безумовно відновлять".

Але наразі, за словами Мондриївського, Київ в умови послаблення карантину потрапляє, і тому, враховуючи потребу киян і бізнесу, буде "повільно і плавно" вступати в наступний етап зняття обмежень.

Що було раніше: 22 травня міський голова Києва Віталій Кличко закликав Кабмін дозволити ввести у місті послаблення карантину, попри те, що Міністерство охорони здоров'я вважає, що столиця не відповідає критеріям для послаблення.

Передісторія:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.

22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.

Наразі в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.