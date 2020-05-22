Франція запропонувала призупинити правила бюджету ЄС до кінця 2021 року

Франція закликала ЄС призупинити суворі бюджетні правила для країн-членів на цей і наступний рік через серйозний удар по економіці під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Немає нічого гіршого, ніж відновити економіку, загальмувавши державні витрати. Це помилка, яку ми зробили в 2009 році", - заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, маючи на увазі наслідки фінансової кризи 2008 року.

"Ми сподіваємося, що правила пакту про стабільність будуть припинені на 2020 рік, а також на 2021 рік", - додав міністр.

Відповідно до правил Європейського Союзу держави-члени обмежують свій бюджетний дефіцит на рівні 3% ВВП і підтримують співвідношення боргу до ВВП не більше 60%.

Раніше глава Європейського центрального банку Крістіна Лагард заявила, що криза стане хорошим приводом для модернізації Пакту стабільності і зростання ЄС, його основних принципів економічної політики, які встановлюють бюджетні правила.

Криза фактично припинила дію пакту, і Брюссель погодився дозволити 27 країнам-членам вийти за рамки таких витрат і лімітів запозичень.

"Я думаю, що умови Пакту про стабільність і зростання повинні бути переглянуті і спрощені, перш ніж він буде знову введений в дію, коли ми вийдемо з цієї кризи", - сказала Лагард.

Європейська правда