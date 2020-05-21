Всі розділи
Укр / Рус

Fozzy Group отримала 60 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР на відкриття нових магазинів

Четвер, 21 травня 2020, 16:27
 

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у 60 млн доларів компанії Fozzy Group на розширення роздрібного напрямку, відкриття нових магазинів та запровадження стандартів "зеленої" роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Fozzy Group.

"Споживачі в Україні можуть розраховувати на кращі та більш безпечні стандарти шопінгу після відкриття нових магазинів роздрібного напрямку Fozzy Group за підтримки ЄБРР.

Українські виробники харчової продукції, у тому числі малі та середні підприємства, що постачають продукти Fozzy Group, також зможуть скористатися новими можливостями для бізнесу з відкриттям нових магазинів групи під популярними брендами "Сільпо" та "Фора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довгостроковий кредит допоможе компанії відкрити та оновити 41 супермаркет "Сільпо" та 29 магазинів "Фора".

"Кредит може вибиратися не лише у доларах, а й в євро чи гривні. Можливість вибирати кредитні кошти в гривні дозволяє обмежити валютні ризики", - додали у Fozzy Group.

"У контексті цієї інвестиційної програми "Cільпо" також запустить перший "зелений" супермаркет в Україні, який буде повністю відповідати принципам методу оцінювання екологічної ефективності будівель BREEAM, які використовуються для екологічного будівництва", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄБРР торгівля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки бізнесу на 0,5 мільярда доларів 7 травня 2020, 19:35
ЄБРР: українська економіка зазнає рецесії, але потім буде різке відновлення 29 березня 2020, 10:54
Україна може отримати 8 мільярдів доларів від МВФ - Зеленський 28 березня 2020, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!