Fozzy Group отримала 60 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР на відкриття нових магазинів
Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у 60 млн доларів компанії Fozzy Group на розширення роздрібного напрямку, відкриття нових магазинів та запровадження стандартів "зеленої" роздрібної торгівлі.
Про це повідомляє прес-служба Fozzy Group.
"Споживачі в Україні можуть розраховувати на кращі та більш безпечні стандарти шопінгу після відкриття нових магазинів роздрібного напрямку Fozzy Group за підтримки ЄБРР.
Українські виробники харчової продукції, у тому числі малі та середні підприємства, що постачають продукти Fozzy Group, також зможуть скористатися новими можливостями для бізнесу з відкриттям нових магазинів групи під популярними брендами "Сільпо" та "Фора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що довгостроковий кредит допоможе компанії відкрити та оновити 41 супермаркет "Сільпо" та 29 магазинів "Фора".
"Кредит може вибиратися не лише у доларах, а й в євро чи гривні. Можливість вибирати кредитні кошти в гривні дозволяє обмежити валютні ризики", - додали у Fozzy Group.
"У контексті цієї інвестиційної програми "Cільпо" також запустить перший "зелений" супермаркет в Україні, який буде повністю відповідати принципам методу оцінювання екологічної ефективності будівель BREEAM, які використовуються для екологічного будівництва", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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