Всі розділи
Укр / Рус

"Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями - нарада РНБО

Четвер, 21 травня 2020, 15:34
 

На думку представників авіаційної галузі, "Укроборонпром" показав недостатню ефективність в управлінні державними авіаційними підприємствами

Такий висновок було зроблено на нараді РНБО, передає пресслужба відомства.

Торкаючись питання реформування "Укроборонпром", секретар РНБО Олексій Данілов застеріг від непродуманих рішень і наголосив на необхідності збереження унікального національного виробництва, наукової бази та кваліфікованих кадрів. 

Данілов підкреслив актуальність запровадження посади віце-прем’єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислової політики.

Нагадуємо:

У РНБО заявляють, що плани щодо реформування "Укроборонпрому" мають бути суттєво доопрацьовані, також потрібно провести аналіз діяльності кожного підприємства держконцерну.

Економічна правда




Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Укроборонпром РНБО

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Lufthansa очікує, що сотні її літаків не будуть використовуватися два роки 19 травня 2020, 20:45
МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон 19 травня 2020, 15:32
LOT відновить внутрішні авіаперевезення у Польщі з 1 червня 19 травня 2020, 10:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!