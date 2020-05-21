"Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями - нарада РНБО
На думку представників авіаційної галузі, "Укроборонпром" показав недостатню ефективність в управлінні державними авіаційними підприємствами
Такий висновок було зроблено на нараді РНБО, передає пресслужба відомства.
Торкаючись питання реформування "Укроборонпром", секретар РНБО Олексій Данілов застеріг від непродуманих рішень і наголосив на необхідності збереження унікального національного виробництва, наукової бази та кваліфікованих кадрів.
Данілов підкреслив актуальність запровадження посади віце-прем’єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислової політики.
Нагадуємо:
У РНБО заявляють, що плани щодо реформування "Укроборонпрому" мають бути суттєво доопрацьовані, також потрібно провести аналіз діяльності кожного підприємства держконцерну.
Економічна правда
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