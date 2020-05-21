Інтерпайп Пінчука заявляє про неправомірне нарахування 2 мільярдів податкових зобов'язань

Українська промислова компанія Інтерпайп Віктора Пінчука заявляє про неправомірне нарахуванні податкових зобов'язань і штрафів у розмірі 2 млрд. грн за операціями з металобрухтом за 2015-2019 рр.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Абсурд такого висновку в тому, що металобрухт - єдина сировина, на якому працює завод Інтерпайп сталь.

Іншими словами, ДПС звинувачує Інтерпайп в тому, що він не купував сировину, і в період з 2015 по 2019 рік виробляв метал, труби та колеса з повітря. При цьому обсяг виробленої і відвантаженої готової продукції відповідає закупленого обсягу лому", - йдеться у заяві.

У компанії заявляють, що податковій відомо, що проблема з ломом не у металургах, а в тіньовому ринку металобрухту, але не застосовують заходи.

Інтерпайп направив скаргу в ДПС України та сподівається, що співробітники податкової переглянуть своє рішення не чекаючи суду.

Нагадуємо:

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Економічна правда