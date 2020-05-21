Міжбанківський день: гривня подешевшала, НБУ не втручався

Котирування долара зросли з ранкових 26,54/26,57 гривень до 26,67/26,695 до кінця сесії. НБУ не став втручатися в ситуацію і не виходив на ринок.

Як повідомляє Finance.ua вихід двох-трьох великих покупців (в основному клієнтів Сітібанк) пожвавив попит на валюту. На кінцевих операціях після завершення активної фази торгів – спекулянти і нечисленні продавці зуміли "розігріти" курс.

З самого ранку пропозиція незначно перевищувала попит і курс до 11 години з ранкових 26,54/26,57 фактично завмер в межах 26,55/26,57 гривень за долар, а до 12:00 – остаточно закріпився на позначці 26,56/26,58.

Але в цей період на торги вже вийшов Сітібанк з покупкою і ринок швидко пожвавився. До обіду долар подорожчав до 26,575/26,595 гривень, а до 15-ї години і зовсім – до 26,62/26,64.

Великий покупець практично підштовхнув курс і навіть після його відходу продавці продовжили задирати котирування, а запізнілі покупці вже мирилися з усе зростаючими запитами спекулянтів і нечисленних продавців.

Міжбанк закрився з котируваннями 26,67/26,69 гривні за долар.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 26,59 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні за євро (на 20 травня - 29,02 гривні).

Економічна правда