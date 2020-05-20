Facebook запустив власну платформу для онлайн-торгівлі

Компанія Facebook заявила про запуск власної платформи для інтернет-торгівлі - Facebook Shops.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що новий сервіс дозволить компаніям безкоштовно створювати онлайн-вітрини у Facebook та Instagram та напряму продавати товари покупцям на своїй платформі.

При цьому, самі магазини працюватимуть на сторонніх платформах - включно з Shopify, BigCommerce та Woo.

Підкреслюється, що створення онлайн-вітрин буде безкоштовним, а Facebook отримувати кошти лише від рекламодавців та збір з банківських операцій.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг у прямому ефірі заявив, що електронна комерція буде важливою для відновлення економіки в умовах коронавірусу та після пандемії.

"Якщо ви не можете фізично відкрити свій магазин чи ресторан, ви все одно можете приймати замовлення в Інтернеті та відправляти їх людям.

Ми бачимо, що вперше в Інтернеті з’являється багато малих підприємств", - сказав він.

Повідомляється, що магазини у США почали поширювати свої онлайн-вітрини у Facebook Shops з 19 травня, а влітку таку ж функцію запустять в Instagram.

Економічна правда