Кабмін затвердив фінплан "Турбоатому": очікують 500 мільйонів прибутку

Кабінет міністрів на засіданні 20 травня затвердив фінансовий план "Турбоатому" на 2020 рік - він передбачає отримання чистого прибутку у розмірі 522,2 млн грн.

Про це у Telegram повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

На засіданні Кабміну заявили, що реалізація затвердженого фінплану забезпечить у 2020 році сплату компанією 712,5 млн грн на користь держави, з яких податок на прибуток - 105,3 млн грн.

Чиста виручка від реалізації продукції передбачається на рівні 2,83 млрд грн - це на 7,1 млн грн більше факту у 2019 році.

Зазначимо що "Турбоатом" - одне з найбільших у світі підприємств із проектування і виробництва парових турбін для ТЕС, АЕС і ТЕЦ та гідравлічних турбін.

Виробничі потужності компанії дозволяють випускати на рік парових і гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю 8 млн кВт і 2 млн кВт відповідно.

Економічна правда