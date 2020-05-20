Шульман розповів, який спільний бізнес має з Коломойським

Український бізнесмен Вадим Шульман, який у США подав позов проти Ігоря Коломойського, заявив, що у них залишився спільний бізнес - компанія PeopleNet (український оператор мобільного зв'язку).

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"У нас залишився спільний бізнес - компанія PeopleNet. Також я з Коломойським протягом якогось часу спільно купував твори мистецтва - картини. Володіння цими картинами Коломойський оформляв через швейцарську компанію своєї сестри Лариси Черток", - розповів Шульман.

"Після початку наших розбіжностей Коломойський без моєї згоди і повідомлення виставив одну з цих картин на аукціон Sotheby's в Нью-Йорку.

Мені довелося вирішувати це питання через своїх адвокатів і вимагати зняття цієї картини з продажу. Адвокати Коломойського надали аукціонному дому фальшиві документи їх володіння. На підставі цього і по моїм вимогам Sotheby's відмовився проводити цей продаж", - додав він.

За словами бізнесмена, Коломойський виставив без його згоди на продаж картину Ernst Ludwig Kirchner: Tanz Zwischen Den Frauen II та намагався продати її 14 листопада 2016 року на нью-йоркському аукціоні імпресіоністів і модерністів.

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Економічна правда