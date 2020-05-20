Гривня відчутно послабла до долара та євро на міжбанку
Середа, 20 травня 2020, 17:10
20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,67 - 26,69 гривні;
Євро – 29,27 - 29,30 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,53 – 26,78 гривні. Євро купують по 28,74 гривні, продають по 29,21 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,80 гривні, євро - 28,94 - 29,10 гривні.
Нагадуємо:
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
Економічна правда
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