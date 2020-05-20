Зерновий термінал Neptune подає в суд на податкову Одеської області

Зерновий термінал Neptune звернувся до Одеського окружного адмінсуду через податковий спор з ДПС в Одеській області. Податкова в результаті перевірок у лютому оголосила компанії претензію на 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Податковий спір між ДПС в Одеській області і терміналом Neptune, побудованим за участю американської корпорації Cargill і підтримки IFC та EBRD не вирішився.

Державна податкова служба не бажає розбиратися в ситуації і продовжує деструктивну політику своїх колег з територіального управління, а точніше - практику упередженого ставлення до діяльності найбільшого інвестиційного проекту в галузі", - повідомляється у заяві.

Нагадуємо:

Раніше Neptune заявляв про тиск з боку Державної податкової служби в Одеській області.

Повідомляється, що в 2019 році співробітники управління провели на підприємстві більше 50-ти днів.

Економічна правда