Зерновий термінал Neptune подає в суд на податкову Одеської області
Зерновий термінал Neptune звернувся до Одеського окружного адмінсуду через податковий спор з ДПС в Одеській області. Податкова в результаті перевірок у лютому оголосила компанії претензію на 30 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Податковий спір між ДПС в Одеській області і терміналом Neptune, побудованим за участю американської корпорації Cargill і підтримки IFC та EBRD не вирішився.
Державна податкова служба не бажає розбиратися в ситуації і продовжує деструктивну політику своїх колег з територіального управління, а точніше - практику упередженого ставлення до діяльності найбільшого інвестиційного проекту в галузі", - повідомляється у заяві.
Нагадуємо:
Раніше Neptune заявляв про тиск з боку Державної податкової служби в Одеській області.
Повідомляється, що в 2019 році співробітники управління провели на підприємстві більше 50-ти днів.
Економічна правда
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