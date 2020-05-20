Бізнесу все ще бракує довіри у взаємодії з судами — опитування ЕВА

Серед бізнесу спостерігається певний регрес в оцінці судової системи - інтегральний показник Судового індексу знизився до 2,45 балів за п’ятибальною шкалою (2,48 балів у попередньому періоді).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з Sayenko Kharenko NewLaw Firm.

"Нова хвиля опитування за 2019 рік продемонструвала концептуальну незмінність оцінки стану судової системи в Україні з боку фахівців юридичної сфери та керівників членських компаній Асоціації. На жаль, це говорить про відсутність кроків вперед на зустріч перезавантаженню судової системи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точкове погіршення продемонстрували усі складові елементи індексу.

"Традиційно найнижчою виявилася оцінка рівня довіри до судової системи з боку керівників компаній – 1,98 балів (2,01 у попередньому періоді).

Оцінка неупередженості судової системи зі сторони експертної спільноти склала 2,55 балів (2,58 у 2018 році), і найвищою виявилася середня оцінка факторів організації та діяльності судової системи – 2,83 бали (2,87 у минулій хвилі опитування)", - додали в ЄБА.

Серед факторів, що впливають на роботу судової системи, фахівці найкраще оцінили доступність судових рішень та судового захисту, кваліфікацію та професіоналізм суддів, а найгірше – строки прийняття судових рішень та рівень незалежності судової системи.

У розрізі спеціалізації судів, традиційно найкраще респонденти оцінили роботу господарських судів – 2,56 балів з 5 можливих. Тоді як і загальні, і адміністративні суди отримали від експертів по 2,40 балів.

До топ-факторів, які негативно впливають на довіру до судової гілки влади, експерти віднесли корупцію та хабарництво в рамках судового процесу, занадто високу завантаженість судів, що позначається на якості судового розгляду, а також довготривалість розгляду справ та підготовки рішень.

Довідка. Судовий індекс - проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2013 року.

Судовий індекс складається з трьох рівнозначних компонентів:

Оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів EBА;

Оцінка неупередженості судової системи;

Середня оцінка дев’яти факторів організації та діяльності судової системи.

Дослідження проводилося з 6 по 20 квітня 2020 року, у ньому взяли участь 92 юристи членських компаній Асоціації та 100+ топ-менеджерів компаній, які брали участь в 2 хвилях Індексу інвестиційної привабливості України у 2019 році.

Партнери дослідження – Sayenko Kharenko NewLaw Firm та аналітична компанія Gemius.

Економічна правда