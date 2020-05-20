Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
20 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57 - 26,59 гривні;
Євро – 29,08 - 29,10 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,50 – 26,74 гривні. Євро купують по 28,72 гривні, продають по 29,16 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,62- 26,71 гривні, євро - 28,81 - 28,97 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,62 - 26,70 гривні, євро - 28,85 - 28,98 гривні.
Нагадуємо:
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
Економічна правда
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