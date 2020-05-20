Мінсоцполітики пропонує запустити накопичувальну професійну пенсійну систему

Міністерство соціальної політики розробило законопроект про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, й оцінює обсяг накопичень за нею у 15,6 млрд грн у перші п'ять років від більше ніж 135 тис. осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на документ

"Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати за НППС) і формування пенсійних активів у НППС будуть страхові внески, які сплачуватимуть роботодавці за рахунок підвищеної ставки ЄСВ на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій", - ідеться в пояснювальній записці.

Законопроект передбачає три професійних пенсійних програми. Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років і роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і від 7,5 років у жінок, програма №2 - після 55 років і роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і від 10 років у жінок.

Програма №3 дає можливість добровільно вступити до НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

За програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, у програмі №2 - 7%, в програмі №3 - від 3% за погодженням із працівниками.

Згідно із законопроектом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України скеровуватиме до недержавних пенсійних фондів (НПФ) і страхових компаній (СК), авторизованих Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Учасники системи зможуть самостійно вже з жовтня цього року обирати НПФ і СК (принцип "пенсійні кошти ходять за учасником"), однак якщо вони протягом трьох місяців не зробили вибору, то НПФ буде визначено автоматично за порядком Пенсійного фонду України.

Мінсоцполітики зазначає, що плюсом переходу до фондованої системи пенсійного забезпечення, де майбутні пенсійні виплати працівникам буде забезпечено пенсійними активами, є відділення таких активів від діяльності підприємств, а також можливість успадкування таких коштів.

Окрім того відомство зазначає, що роботодавці вищезазначених категорій працівників, які сьогодні в значному обсязі здійснюють відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, платитимуть тільки за фактично працюючих співробітників і зможуть заощадити. Водночас за відсутності сьогодні у підприємства таких пенсіонерів витрати роботодавця зростуть, зазначено в документі.

За попередніми розрахунками Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України очікуваний обсяг надходжень від роботодавців на відшкодування пільгових пенсій у наступні п'ять років становитиме 31,9 млрд грн.

У разі ухвалення законопроекту такі надходження становитимуть 26,0 млрд грн до солідарної системи і 15,6 млрд грн до НППС, а зниження надходжень до солідарної системи буде компенсовано погашенням боргів роботодавцями, яким дозволять на п'ять років розстрочити сплату цих боргів.

У пояснювальній записці уточнюється, що сумарна заборгованість підприємств із відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій станом на 1 квітня 2020 року становила 14,5 млрд грн, і темпи щорічного зростання такої заборгованості досягли майже 2 млрд грн, або 23,4% від нарахованого, і продовжують зростати.