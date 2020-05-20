"Антивірус" від ARX — новий продукт, який покриває госпіталізацію від пневмонії СOVID-19

За даними МОЗ в Україні на COVID - 19 найбільше хворіють молоді чоловіки та жінки від 30 до 45 років.

Страхова компанія ARX пропонує новий продукт "Антивірус" - страхування на випадок госпіталізації з пневмонією будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, в тому числі викликана COVID-19) чи передчасного відходу з життя внаслідок хвороби.

Виплата за ризиком госпіталізації - 10% від страхової суми. Застрахуватися можуть люди віком від 1до 59 років, що не хворіють на діабет та не мають злоякісних новоутворень.

Страхова сума — грошова сума, у межах якої ARX буде зобов’язана виплатити страхове відшкодування - обирається на розсуд клієнта. Пропонуються варіанти

25 000,50 000,100 000 і 200 000 гривень. Строк дії договору також можна обирати : 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців. Договір почне діяти на 14 день після моменту укладення.

Продукт можна придбати онлайн, на сайті компанії, без будь-якихось особистих контактів

В'ячеслав Гавриленко, заступник голови правління страхової компанії ARX та генеральний директор ARX Life каже наступне:

"Наш новий продукт - оперативна реакція на потреби суспільства тут і зараз. Він актуальний як по суті, так і по можливості його придбати - онлайн, без відвідування офісів компанії. Ми бачимо, що на даний момент клієнти готові купувати практично всі поліси онлайн, тому ми активно і успішно просуваємо цю можливість. Створення принципово нових продуктів і каналів просування неможливі без інвестицій в інновації - ми це робимо на системній основі, це частина нашої стратегії, яка підтвердила свою актуальність в ці неспокійні часи".

Нагадаємо, що нещодавно страхова компанія ARX у рамках програми соціальної відповідальності бізнесу безкоштовно передала сучасні захисні медичні костюми і маски на суму 300 000 гривень Київської міської лікарні № 9.