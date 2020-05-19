Lufthansa очікує, що сотні її літаків не будуть використовуватися два роки
Авіакомпанія Lufthansa готується до того, що сотні її літаків залишаться на землі через пандемію коронавірусу до 2022 року.
Про це йдеться у листі авіакомпанії своїм співробітникам, передає Reuters.
Виконавча рада німецької авіакомпанії заявила, що 300 літаків залишаться без використання в 2021 році, а 200 літаків і в 2022 році.
"Влітку 2023 року, коли ми, як сподіваємося, залишимо цю кризу позаду, у нас все ще буде флот, який, швидше за все, буде на 100 літаків меншим", - йдеться в листі.
Згідно з річним звітом авіакомпанії, на кінець 2019 року її парк налічував 763 літаки.
Керівництво компанії у зв’язку з цим попередило про істотні скорочення персоналу в окремих підрозділах.
Як повідомлялося, авіакомпанія Lufthansa збирається відновити польоти з Києва у червні – з 3 рейсів на тиждень до Франкфурта.
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