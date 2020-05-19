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Рада ЄС затвердила програму підтримки зайнятості обсягом 100 мільярдів євро

Вівторок, 19 травня 2020, 16:35
 

Рада ЄС затвердила тимчасову програму підтримки зайнятості обсягом 100 млрд євро у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті.

Рада ЄС затвердила програму SURE – програму підтримки зайнятості у країнах ЄС в умовах кризи, спричиненої епідемією коронавірусу.

Програма передбачає надання країнам-членам позик на вигідних умових загальним обсягом до 100 млрд євро для фінансування національних програм підтримки зайнятості, а також впровадження пов’язаних з охороною здоров’я заходів на робочих місцях.

Це один із трьох механізмів, передбачених у рамках пакету обсягом €540 млрд євро, погодженого міністрами фінансів 9 квітня 2020 року та схваленого лідерами ЄС 23 квітня.

"Пандемія коронавірусу стала винятковим викликом для ЄС… Ця програма є життєво необхідною "страховою сіткою" для захисту робочих місць і працівників. Вона забезпечить наявність у країн-членів необхідних засобів для фінансування заходів, спрямованих на подолання безробіття і втрати доходів, та деяких заходів у сфері охорони здоров’я", - зазначив заступник прем’єр-міністра – міністр фінансів Хорватії Здравко Марич.  

Для фінансування позик, Єврокомісія здійснюватиме запозичення на фінансових ринках від імені ЄС. Позики у рамках програми SURE будуть підкріплюватися бюджетом ЄС та гарантіями від країн-членів ЄС відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС. Загальний обсяг гарантій складатиме 25 млрд євро.

Програма стане доступною після того, як усі країни-члени нададуть свої гарантії.

Інструмент буде діяти до 31 грудня 2022 року. За пропозицією ЄК, Рада ЄС може продовжити цей період, якщо того вимагатиме економічна ситуація.

Європейська правда

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ЄС зайнятість

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