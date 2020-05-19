Нацбанк готує зміни на ринку небанківського лізингу

Нацбанк оприлюднив підходи до майбутньго регулювання небанківського лізингу у рамках закону про "спліт" - зокрема, лізингові компанії повинні підтримувати власний капітал на рівні 3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Будуть уніфіковані вимоги до лізингодавців, які працюють у формі фінансових компаній чи у формі юридичних осіб з ліцензією на фінансовий лізинг. Хоча послугу вони надають однакову, наразі вимоги до них різні.

Національний банк встановить єдині вимоги та для надання послуги фінансового лізингу вимагатиме від лізингодавця отримання ліцензії на здійснення діяльності фінансової компанії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, лізингодавці, які вже зараз існують на ринку, будуть переоформлені в статус фінансових компаній з відповідним видом ліцензії автоматично.

Як і раніше, окрім надання фінансових послуг лізингодавці зможуть займатися також іншою господарською діяльністю, в тому числі оперативним лізингом.

"Лізингові компанії повинні підтримувати власний капітал на рівні 3 млн грн у випадку надання тільки послуг із фінансового лізингу або 5 млн грн, якщо лізингова компанія планує надавати дві або більше фінансових послуг", - додали в НБУ.

Також розширять джерела фінансування фінансових компаній.

Лізингодавці зможуть, серед інших, залучати кошти в афілійованих осіб та кошти на умовах субординованого боргу, в тому числі від фізичних та юридичних осіб, які є кваліфікованими інвесторами.

Крім цього, підвищать вимоги до прозорості компаній та складання і розкриття звітності.

"Інформативна звітність, складена за міжнародними стандартами та перевірена незалежним зовнішнім аудитом, повинна стати основною формою підтвердження фінансового стану компанії перед її контрагентами та кредиторами. Це також сприятиме спрощенню та здешевленню залучення фінансування лізинговими компаніями", - заявили у регуляторі.

Економічна правда